تصريحات فريق الإنقاذ تكذب “التشخيص الفيسبوكي” لحالة ريان الصحية

هبة بريس - الرباط

كذبت تصريحات فريق الإنقاذ “التشخيصات الطبية” المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية للطفل ريان.

وأكد عضو بفريق الإنقاذ، أن عملية الحفر للوصول للطفل ريان مستمرة، لافتا أن العملية تتم بشكل بطيء ودقيق وتتطلب وقتا.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسافة التي تفصل فريق الإنقاذ عن الطفل ريان تبلغ أزيد من 70 سنتمترا لافتا أن المدة الزمنية تقدر بساعتين.

هذا وتداول عدد من النشطاء والصفحات بموقع “فيسبوك” أخبار زائفة حول الحالة الصحية للطفل ريان، مدعين وصول الفريق إليه وتشخيص وضعه الصحي.

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