تصريحات فريق الإنقاذ تكذب “التشخيص الفيسبوكي” لحالة ريان الصحية

2022-02-05 / 6:50 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كذبت تصريحات فريق الإنقاذ “التشخيصات الطبية” المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية للطفل ريان.

وأكد عضو بفريق الإنقاذ، أن عملية الحفر للوصول للطفل ريان مستمرة، لافتا أن العملية تتم بشكل بطيء ودقيق وتتطلب وقتا.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسافة التي تفصل فريق الإنقاذ عن الطفل ريان تبلغ أزيد من 70 سنتمترا لافتا أن المدة الزمنية تقدر بساعتين.

هذا وتداول عدد من النشطاء والصفحات بموقع “فيسبوك” أخبار زائفة حول الحالة الصحية للطفل ريان، مدعين وصول الفريق إليه وتشخيص وضعه الصحي.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات شفشاون: عملية الحفر تتم ببطء لضمان الحماية للطفل ريان

سلطات شفشاون: عملية الحفر تتم ببطء لضمان الحماية للطفل…

2022-02-05 / 7:14 مساءً
Photo of لجنة الإنقاذ: اقتربنا من الوصول لريان ونحفر “20 سنتمترا في الساعة”

لجنة الإنقاذ: اقتربنا من الوصول لريان ونحفر “20 سنتمترا…

2022-02-05 / 6:09 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.7 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-05 / 6:02 مساءً
Photo of انهيار جزئي للتربة عند مدخل النفق المؤدي للطفل ريان

انهيار جزئي للتربة عند مدخل النفق المؤدي للطفل ريان

2022-02-05 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 2067 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 2067 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-05 / 5:22 مساءً
Photo of “حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”

“حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”

2022-02-05 / 4:15 مساءً
Photo of نساء قرية الطفل ريان يتطوعن لإطعام طاقم الانقاذ و الصحفيين

نساء قرية الطفل ريان يتطوعن لإطعام طاقم الانقاذ و…

2022-02-05 / 3:56 مساءً
Photo of إنقاذ الطفل ريان.. سيارة الإسعاف تقترب من موقع النفق

إنقاذ الطفل ريان.. سيارة الإسعاف تقترب من موقع النفق

2022-02-05 / 3:30 مساءً
Photo of إنقاذ ريان.. “الصحراوي” ينهي مهمته والوقاية المدنية تتكلف بالمسافة المتبقية

إنقاذ ريان.. “الصحراوي” ينهي مهمته والوقاية المدنية تتكلف بالمسافة…

2022-02-05 / 2:56 مساءً
Photo of مروحية وطاقم طبي وتمريضي يستعدان لنقل الطفل ريان

مروحية وطاقم طبي وتمريضي يستعدان لنقل الطفل ريان

2022-02-05 / 2:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق