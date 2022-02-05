لجنة الإنقاذ: اقتربنا من الوصول لريان ونحفر “20 سنتمترا في الساعة”

هبة بريس - الرباط

أكد عضو لجنة إنقاذ الطفل ريان، أن عملية الحفر الأفقي مستمرة حتى حدود الساعة.

وذكر ذات المتحدث، في تصريح مباشر، قبل قليل، أن عناصر الوقاية المدنية تقوم بالحفر يدويا وبشكل بطيء للوصول للطفل ريان، مشيرا الى أن وتيرة الحفر تتمثل في “20 سنتمترا في الساعة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسافة الفاصلة للوصول للطفل ريان تقدر بين 70 و80 سنتمترا، مقدرا توقيت إنهاء عملية الحفر بساعتين.

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