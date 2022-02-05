نجوم الفن يشيدون بالعمل البطولي ل “عمي علي”

2022-02-05 / 5:09 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب نجاح “عمي علي” في مهمة حفر النفق المؤدي للطفل ريان، قبل أن تتكلف عناصر الوقاية المدنية بإتمام عملية الحفر مرفوقة بطاقم طبي لنقل الطفل مباشرة بعد الوصول إليه.

أشاد العديد من المشاهير بالمجهودات الجبارة التي بذلها “عمي علي” من أجل إنجاح عملية الحفر و إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في قعر البئر منذ حوالي 4 أيام.

و في هذا الصدد نشر الكوميدي المغربي صورة “عمي علي” عبر موقع انستقرام معلقا عليه :”شكرا عمي علي ، جزاك الله خيرا والله يرحم بيها الواليدين”.

و بدور الإعلامي رشيد العلالي و مقدم برنامج “رشيد شو” علق على روح التضحية التي أبان عليها “عمي علي” قائلا :”وجوه الخير الله يعطيك الجنة”.

و كذلك هشام بهلول أعاد نشر تدوينة الإعلامي الرمضاني و التي جاء فيها : “العم( علي) يخرج ومرافقيه بعد الانتهاء من المهمة الأصعب بنجاح والحمد لله، شكرا فأنتم أبطال الإنسانية “.

و يشار أن حملة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي تشيد بالعمل البطولي الذي قام به “عمي علي” و جميع الطاقم الذي سهر لأيام من أجل إنجاح عملية الحفر و إنقاذ الطفل ريان.

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