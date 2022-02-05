“حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”
هبة بريس - الرباط
بعد إنهاء مهمته بنجاح، أشاد عدد كبير من المغاربة بمجهود “عمي علي الصحراوي”، الذي قاد فريق الحفر اليدوي للنفق الأفقي المؤدي للطفل ريان.
وقاد “عمي علي الصحراوي” المتخصص في حفر الآبار والمغارات، عملية الحفر لساعات طويلة منذ أمس الجمعة دون توقف وبشكل دقيق للوصول للطفل ريان.
ونجح “عمي علي” في مهمة حفر النفق المؤدي للطفل ريان، قبل أن تتكلف عناصر الوقاية المدنية بإتمام عملية الحفر مرفوقة بطاقم طبي لنقل الطفل مباشرة بعد الوصول إليه.
وتحت عناوين “شكرا أيها البطل” و”حفظ الله أناملك”، أعرب المغاربة عن شكرهم ل”عمي علي الصحراوي” متمنين إتمام العملية وإخراج الطفل في ظروف حسنة.
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إن هذا المصاب الجلل الذي اصيبت به عائلة ريان وبالاخص اهه المحرجة والمكسورة نتوسلوا من الله تعالى ان يتم انقاده في اقرب وقت ممكن…
تشكراتنا الى عمي علي لهذا المجهود الجبار الذي ساهم به من أجل انقاد هذا الصبي فجل المغاربة من طنجة إلى الكويرة وكذالك الدول العربية والغربية المتابعين للحدث ونرفع تشكراتنا بتعاطفها مع ولدنا ريان وجعلها لهم في ميزان الحسنات …
نرفع قبعاتنا الى السيد عمي علي الذي ساهم بمجهود كبير في حفر النفق الذي يتواجد فيه الطفل ريان وانه لمفخرة للمغاربة اجمعين ورح الوطنية
بلسان عمي علي يقول انه مجهوده قليل في حق ريان فهو يستحق الاكثر في ذالك لانه يسببه جمع شمل الأمة الإسلامية …