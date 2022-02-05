“حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”
هبة بريس - الرباط
بعد إنهاء مهمته بنجاح، أشاد عدد كبير من المغاربة بمجهود “عمي علي الصحراوي”، الذي قاد فريق الحفر اليدوي للنفق الأفقي المؤدي للطفل ريان.
وقاد “عمي علي الصحراوي” المتخصص في حفر الآبار والمغارات، عملية الحفر لساعات طويلة منذ أمس الجمعة دون توقف وبشكل دقيق للوصول للطفل ريان.
ونجح “عمي علي” في مهمة حفر النفق المؤدي للطفل ريان، قبل أن تتكلف عناصر الوقاية المدنية بإتمام عملية الحفر مرفوقة بطاقم طبي لنقل الطفل مباشرة بعد الوصول إليه.
وتحت عناوين “شكرا أيها البطل” و”حفظ الله أناملك”، أعرب المغاربة عن شكرهم ل”عمي علي الصحراوي” متمنين إتمام العملية وإخراج الطفل في ظروف حسنة.
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المجموع 10 آراء
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24 تعليقات
بالرغم ان باعلي قام بما عليه و اكثر لكن اين هي المؤسسات يجب الاعتراف اننا مازال إماما نفق طويل و عريض من اجل الاقتراب من دول متقدمة ….مازلنا نعيش العشوائية في كل شيء
جزاه الله كل خير …..اطال الله عمره وبارك في عمله
يا ذو الجلال والإكرام.
اللهم كما أخرجت سيدنا يوسف عليه السلام من غياهب الجب و كما أنقذت سيدنا يونس من بطن الحوت، فتكرم بكرمك على ريان وعلينا وأخرجه من جوف هذا البئر وأعده إلى أمه سالما معافا كما أعدت موسى لأمه لتقرعين أمه وذويه.
حفظك الله ورعاك عمي علي. جزاك الله خيرا.
الله ادخلك الجنة ان شاء الله،
حفظ الله جميع الانامل المشاركة في حفر النفق من الجرفات و الوقاية المدنية و هد الرجل و اكلهم شجعان و شكرا لجميع المشاركين من الدرك المالكي و القوة المساعدة و السائقين جرفات في انقاذ الطفل ريان و حفظة الله الجميع .
نموذج عمي علي الصحراوي الذي قضى عمره في حفر الابار نسال الله ان يحفظك من أجل هذه المبادرة الطيبة التي قمت بها من أجل إنقاذ ابننا ريان
نتمنى التوفيق للجميع وعلى رأسهم عمي علي الذي اسندت إليه مهت الحفر واسندت بنجاح لتبقى المرحلة الاخير لاصحاب الوقاية المدنية واعانهم الله في فعل هذا الواجب الوطني..
نتمنى من الدولة تكريم كل من ساهم في انقاد هذا الصبي البريئ لأنهم اعطوا مجهود جبارا وتقصيرا في أنفسهم من قلة النوم والاكل والراحة وجزاهم الله خيرا على ذالك ..
بصفتي انا المسمى عمي علي يسعدني و يشرفني ان ان امد يد المساعدة من أجل انقاد هذا الطفل البريئ والذي لا انتظر منه مقابلا إلا دعواتكم لهذا الصبي ..
هذا الرجل المثالي قدوة ومفخرة لكل المغاربة في عمل الخير الذي قضى عمله في حفر الابار مايزيد تقريبا 28 سنة .( الله يحفظك اعمي علي وباقي الطاقم المشرف على عملية الحفر واللجنة إنقاذ الطفل والدرك والقوة المساعدة وباقي الأجهزة الأخرى )
إن عملية إنقاد ريان تتم بدقة عالية ومن الصعب تحديد موعد الانتهاء لأنها مهمة صعبة للغاية..
يذكرني هذا المشهد الذي يحرس الأحباس وحشود من المواطنين من كل أرجاء المغرب بذكرى عزيزة علينا وطنية الا وهي ذكرى المسيرة الخضراء الذين تطوعوا أكثر من 350 ألف متطوع ومتطوعة وهذا ما وقع لطفلنا ريان الذي سيسجله التاريخ..
الحمد لله الكل تعاطفى مع الطفل ريان ومن بينهم عمي علي جزاهم آلله خيرا…
جزاك الله خيرا عمي علي وجعله الله لك في الميزان المقبول يآرب يآرب يآرب..
نحي جميع الأطر الصحية والسياسية والدول العربية الإسلامية والغربية بهذه المجهودات المبذولة في سبيل إنقاذ حياة الطفل ريان..
هذآ الطفل جمع الدم الإسلامي جمع صلة الرحم بين الدول العالم جمع التعايش السلمي والحمدلله هذه معجزة من معجزات الربانية… يآرب يآرب يآرب يآرب احفظهم وانصرهم على من ساهم في هذه المبادرة الطيبة…
قضية بارزة في الرأي العام العالمي تعتبر من أهم الأحداث والقضايا .. لأنها اعطت عبرة للدول العربية الإسلامية وكذا الدول الأوروبية … وتشكراتنا الى جميع الدول العالم بتعاطفهم مع ولدنا ريان في هذه المساهة ….
لقد تفاعل وتعاطف الكل مع قصة ريان.. والحمد لله نحن في اقتراب الاوينة الأخيرة للوصول إلى ريان..
رغم كل هاته المجهودات التي قام بها عمي علي غير كافية النقاذ الطفل ريان من هذه الورطة ..