“حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”

هبة بريس - الرباط

بعد إنهاء مهمته بنجاح، أشاد عدد كبير من المغاربة بمجهود “عمي علي الصحراوي”، الذي قاد فريق الحفر اليدوي للنفق الأفقي المؤدي للطفل ريان.

وقاد “عمي علي الصحراوي” المتخصص في حفر الآبار والمغارات، عملية الحفر لساعات طويلة منذ أمس الجمعة دون توقف وبشكل دقيق للوصول للطفل ريان.

ونجح “عمي علي” في مهمة حفر النفق المؤدي للطفل ريان، قبل أن تتكلف عناصر الوقاية المدنية بإتمام عملية الحفر مرفوقة بطاقم طبي لنقل الطفل مباشرة بعد الوصول إليه.

وتحت عناوين “شكرا أيها البطل” و”حفظ الله أناملك”، أعرب المغاربة عن شكرهم ل”عمي علي الصحراوي” متمنين إتمام العملية وإخراج الطفل في ظروف حسنة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10