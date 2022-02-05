“حفظ الله أناملك”.. مغاربة ينوهون بمجهود “عمي علي الصحراوي”
هبة بريس - الرباط
بعد إنهاء مهمته بنجاح، أشاد عدد كبير من المغاربة بمجهود “عمي علي الصحراوي”، الذي قاد فريق الحفر اليدوي للنفق الأفقي المؤدي للطفل ريان.
وقاد “عمي علي الصحراوي” المتخصص في حفر الآبار والمغارات، عملية الحفر لساعات طويلة منذ أمس الجمعة دون توقف وبشكل دقيق للوصول للطفل ريان.
ونجح “عمي علي” في مهمة حفر النفق المؤدي للطفل ريان، قبل أن تتكلف عناصر الوقاية المدنية بإتمام عملية الحفر مرفوقة بطاقم طبي لنقل الطفل مباشرة بعد الوصول إليه.
وتحت عناوين “شكرا أيها البطل” و”حفظ الله أناملك”، أعرب المغاربة عن شكرهم ل”عمي علي الصحراوي” متمنين إتمام العملية وإخراج الطفل في ظروف حسنة.
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6 تعليقات
بالرغم ان باعلي قام بما عليه و اكثر لكن اين هي المؤسسات يجب الاعتراف اننا مازال إماما نفق طويل و عريض من اجل الاقتراب من دول متقدمة ….مازلنا نعيش العشوائية في كل شيء
جزاه الله كل خير …..اطال الله عمره وبارك في عمله
يا ذو الجلال والإكرام.
اللهم كما أخرجت سيدنا يوسف عليه السلام من غياهب الجب و كما أنقذت سيدنا يونس من بطن الحوت، فتكرم بكرمك على ريان وعلينا وأخرجه من جوف هذا البئر وأعده إلى أمه سالما معافا كما أعدت موسى لأمه لتقرعين أمه وذويه.
حفظك الله ورعاك عمي علي. جزاك الله خيرا.
الله ادخلك الجنة ان شاء الله،
حفظ الله جميع الانامل المشاركة في حفر النفق من الجرفات و الوقاية المدنية و هد الرجل و اكلهم شجعان و شكرا لجميع المشاركين من الدرك المالكي و القوة المساعدة و السائقين جرفات في انقاذ الطفل ريان و حفظة الله الجميع .