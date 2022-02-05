تضامنا مع الطفل ريان …برامج مغربية تلغي بث حلقاتها
نجلاء مزيان: هبة بريس
أجلت مجموعة من البرامج المغربية بث حلقاتها التي تزامنت مع فاجعة سقوط الطفل ريان في قعر البئر بإقليم شفشاون.
و في هذا الصدد، كتب الفنان المغربي محمد أتير على حائطه الفايسبوكي :” يا رب اجعل هذا الصباح نهاية لمأساة هذا الصبي و احفظه و احطه بعنايتك و رده إلى والديه سليما معافى إنك ولي ذلك و القادر عليه”.
و أضاف قائلا :”احتراما للوضع الذي نعيشه جراء مأساة ابننا ريان ستحتجب حلقة اليوم من برنامج ريحة الدوار”.
و بدوره الاعلامي رشيد العلالي أعلن عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر صفحاته بمختلف منصات التواصل الإجتماعي، عن تضامنه و تآزره مع الطفل ريان، مضيفا أن حلقة برنامج “رشيد شو” أجلت للأسبوع القادم.
و يشار أن قضية الطفل ريان حظيت بتفاعل كبير من الصحافة الوطنية و الدولية و كذا تعاطف و تضامن واسع من جميع الشعوب العربية .
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تعليق واحد
لا نرى تفاعلا في واقعة الطفل ريان من طرف القنوات المغربية التلفزية بإستتناء ميدي1في قليل مم المناسبات لماذا إذا أرضنا الحقائق حتى على بلدنا الحبييب نلجأ إلى قناة الجزيرة هل الجزيرة إشترت حقوق بث قضية ريان مثل كأس إفريقيا