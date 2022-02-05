إنقاذ الطفل ريان.. سيارة الإسعاف تقترب من موقع النفق

2022-02-05 / 3:30 مساءً
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هبة بريس شفشاون

تتواصل الى حدود الساعة عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميق قبل أيام باقليم شفشاون.

وحسب مصدر من عين المكان، فقد اقتربت في هذه الأثناء سيارة إسعاف مجهزة قرب موقع النفق الأفقي.

وأضاف ذات المصدر، أنه داخل السيارة طاقم طبي وتمريضي متخصص، بالإضافة الى والدين الطفل ريان.

هذا وتكلفت عناصر الوقاية المدنية بالمسافة المتبقية للوصول الى الطفل ريان، بعد إنهاء عمال الحفر اليدوي بقيادة علي الصحراري لمهمتهم بنجاح.

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