جمهورية السنغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي

2022-02-05 / 3:09 مساءً
0
هبة بريس

تتولى جمهورية السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي ابتداء من اليوم السبت.

وتسلم رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال، خلال حفل افتتاح الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، الرئاسة الدورية للاتحاد حيث سيشغل هذا المنصب لعام واحد، خلفا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، المنتخب خلال الفترة 2021-2022.

وتعد هذه رابع مرة تتولى فيها السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد سنوات 1980 مع الرئيس ليوبولد سيدار سنغور و1985 و 1992 في عهد الرئيس عبدو ضيوف عندما كان الاتحاد يحمل اسم (منظمة الوحدة الإفريقية).

وكان رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، افتتحوا اليوم السبت، بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد بمشاركة المغرب.

ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذه الدورة التي تعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية بالقارة الافريقية: تطوير الفلاحة من أجل تسريع التنمية السوسيو-اقتصادية والرأسمال البشري”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور بوريطة.. افتتاح الدورة العادية ال35 لقمة الاتحاد الإفريقي

بحضور بوريطة.. افتتاح الدورة العادية ال35 لقمة الاتحاد الإفريقي

2022-02-05 / 1:50 مساءً
Photo of رئيس الجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينافاسو: “ممتن لجلالة الملك”

رئيس الجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينافاسو: “ممتن لجلالة الملك”

2022-02-05 / 10:55 صباحًا
Photo of مسؤول عسكري أميركي يدخل على خط الأزمة بين المغرب والجزائر

مسؤول عسكري أميركي يدخل على خط الأزمة بين المغرب…

2022-02-05 / 8:00 صباحًا
Photo of ” إلباييس”: هناك مخاوف من عدم استقبال الموانئ الإسبانية لمسافرين من المغرب

” إلباييس”: هناك مخاوف من عدم استقبال الموانئ الإسبانية…

2022-02-04 / 8:38 مساءً
Photo of مشاورات بلينكن و ميستورا تكرس دعم أمريكا لمغربية الصحراء

مشاورات بلينكن و ميستورا تكرس دعم أمريكا لمغربية الصحراء

2022-02-04 / 4:42 مساءً
Photo of الملك يهنئ الرئيس السريلانكي: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

الملك يهنئ الرئيس السريلانكي: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2022-02-04 / 11:41 صباحًا
Photo of ريان يوحد الشعبين المغربي و الجزائري بعدما فرقتهما السياسة

ريان يوحد الشعبين المغربي و الجزائري بعدما فرقتهما السياسة

2022-02-04 / 11:31 صباحًا
Photo of التقدم و الاشتراكية يدعو لاسثتمار تجارب الحزب قبيل عقد المؤتمر الوطني

التقدم و الاشتراكية يدعو لاسثتمار تجارب الحزب قبيل عقد…

2022-02-04 / 10:57 صباحًا
Photo of بوريطة: قضية الأمن الصحي يجب أن تظل في صلب أولويات القارة الإفريقية

بوريطة: قضية الأمن الصحي يجب أن تظل في صلب…

2022-02-03 / 10:04 مساءً
Photo of بوريطة : الوكالة الإفريقية للأدوية ستحسن قدرات البلدان الإفريقية

بوريطة : الوكالة الإفريقية للأدوية ستحسن قدرات البلدان الإفريقية

2022-02-03 / 9:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق