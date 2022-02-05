فرق الإنقاذ تواصل الأشغال والسلطات تطوق المكان استعدادا لإخراج ريان

هبة بريس شفشاون

تواصل فرق الإنقاذ حتى الساعة عملية الحفر الأفقي للوصول للطفل ريان الذي سقط في بئر عميق منذ أيام.

ويبذل العمال مجهودات كبيرة لحفر النفق المؤدي للطفل ريان، يدويا وبشكل دقيق خوفا من انجراف التربة.

وتفصل مسافة قليلة تقدر بحوالي المتر فرق الإنقاذ على الوصول للطفل ريان، الذي أكدت مصادر من عين المكان، أن عناصر الوقاية المدنية تزوده بالاوكسجين وتراقبه بالكاميرا.

وفي نفس السياق، طوق حاجز أمني المكان، حيث يمتد من موقع البئر حتى مكان المروحية الطبية التي ستنقله لأقرب مستشفى بعد إخراجه.

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