ناصر بوريطة

بحضور بوريطة.. افتتاح الدورة العادية ال35 لقمة الاتحاد الإفريقي

2022-02-05 / 1:50 مساءً
0
هبة بريس

افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد بمشاركة المغرب.

ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذه الدورة التي تعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية بالقارة الافريقية: تطوير الفلاحة من أجل تسريع التنمية السوسيو-اقتصادية والرأسمال البشري”.

وتنكب القمة الخامسة والثلاثون للاتحاد الأفريقي، على مدى يومين، على دراسة القضايا المتعلقة بموضوع سنة 2022، وهي مواجهة جائحة كوفيد-19 في إفريقيا، والانتعاش الاقتصادي والتنمية والاندماج في القارة، والحكامة والتغييرات المناخية، ومشاريع الآليات القانونية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن.

وسبق انعقاد هذه القمة عقد الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي تدارست، من بين أمور أخرى، تقرير الدورة العادية ال43 للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان ذات الصلة، وتقرير الاجتماع التنسيقي الفصلي الثالث، والتقرير المرحلي عن جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات الافريقية، والتقرير حول تقدم تفعيل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها، والتقرير المرحلي عن الحادث الذي وقع بالبرلمان الإفريقي، وكذا التقرير المتعلق بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للاتحاد، فضلا عن دراسة مشاريع الآليات القانونية.

وخلال هاته الدورة، صادق وزراء الشؤون الخارجية أيضا على مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي، وقرارات الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي.

ومن أبرز اللحظات في دورة المجلس التنفيذي، انتخاب وتعيين خمسة عشر عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، من ضمنهم المملكة المغربية، التي تم انتخابها لولاية تمتد ثلاث سنوات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمهورية السنغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي

جمهورية السنغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي

2022-02-05 / 3:09 مساءً
Photo of رئيس الجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينافاسو: “ممتن لجلالة الملك”

رئيس الجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينافاسو: “ممتن لجلالة الملك”

2022-02-05 / 10:55 صباحًا
Photo of مسؤول عسكري أميركي يدخل على خط الأزمة بين المغرب والجزائر

مسؤول عسكري أميركي يدخل على خط الأزمة بين المغرب…

2022-02-05 / 8:00 صباحًا
Photo of ” إلباييس”: هناك مخاوف من عدم استقبال الموانئ الإسبانية لمسافرين من المغرب

” إلباييس”: هناك مخاوف من عدم استقبال الموانئ الإسبانية…

2022-02-04 / 8:38 مساءً
Photo of مشاورات بلينكن و ميستورا تكرس دعم أمريكا لمغربية الصحراء

مشاورات بلينكن و ميستورا تكرس دعم أمريكا لمغربية الصحراء

2022-02-04 / 4:42 مساءً
Photo of الملك يهنئ الرئيس السريلانكي: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

الملك يهنئ الرئيس السريلانكي: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2022-02-04 / 11:41 صباحًا
Photo of ريان يوحد الشعبين المغربي و الجزائري بعدما فرقتهما السياسة

ريان يوحد الشعبين المغربي و الجزائري بعدما فرقتهما السياسة

2022-02-04 / 11:31 صباحًا
Photo of التقدم و الاشتراكية يدعو لاسثتمار تجارب الحزب قبيل عقد المؤتمر الوطني

التقدم و الاشتراكية يدعو لاسثتمار تجارب الحزب قبيل عقد…

2022-02-04 / 10:57 صباحًا
Photo of بوريطة: قضية الأمن الصحي يجب أن تظل في صلب أولويات القارة الإفريقية

بوريطة: قضية الأمن الصحي يجب أن تظل في صلب…

2022-02-03 / 10:04 مساءً
Photo of بوريطة : الوكالة الإفريقية للأدوية ستحسن قدرات البلدان الإفريقية

بوريطة : الوكالة الإفريقية للأدوية ستحسن قدرات البلدان الإفريقية

2022-02-03 / 9:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق