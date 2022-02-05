“سلامتك ريان” و”أنقذوا ريان”.. أطفال سوريين يتضامنون مع ريان

2022-02-05 / 1:15 مساءً
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هبة بريس

أظهرت صور تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الأطفال السوريين في مخيمات النازحين وهم يرفعون لافتات مكتوب عليها “سلامتك ريان”، و”أنقذوا ريان”، و”من خيمة إلى بئر”.

وتعليقا على صورة لطفل سوري متضامن مع ريان، قال الإعلامي المغربي، عبد الصمد بنعباد: “كثيرة هي مشاهد التضامن العالمي مع ريان، لكن هذه الصورة هي الأشد وقعا”.

وأضاف في تدوينة عبر “فيسبوك”: “طفل سوري أجبر على النزوح من بيته، وعلى السكن بخيمة يرفع هذه اللافتة تضامنا مع ريان”.

ولاقت حادثة سقوط الطفل ريان في بئر عميق تضامنا واسعا من مختلف دول العالم.

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‫2 تعليقات

  2. هذه رسالة من اطفال مخيمات القهر السورية الى بعض اصحاب الخرجات الغير المحسوبة و الذين يخربون بلسانهم و يعطون انطباعا للناس انهم يمثلون المغاربة!!
    المرجوا ان تتخذ السلطات المختصة اجراءات في حق كل من يمس بمجهودات الدبلوماسية المغربية التي تتحاشى الخوض “فالخاوي”

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