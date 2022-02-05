مصر.. الأزهر يدعو للطفل ريان: “نسأل الله العظيم أن يحميه”

2022-02-05 / 1:04 مساءً
0
هبة بريس

نشر الأزهر الشريف، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، دعاء بشأن الطفل ريان القابع في قعر بئر منذ يوم الثلاثاء.

وجاء نص المنشور كالآتي: “ندعو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل المغربي ريان، وأن يوفق قوات الإنقاذ لإنقاذه في أقرب وقت ممكن، وأن يقر أعين والديه وأهله والعالم أجمع بعودته سالما معافى”.

وتابع: “قلوبنا مع ريان أتوسل إلى الله الذي يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل ريان المغربي، وأن يعين فرق الإنقاذ على إنقاذه في أقرب وقت، حتى يلم شمل أبيه وأمه وأهله والعالم أجمع مدهش فرحة رؤيته يخرج بصحة جيدة، و نسأل الله العظيم مجيب المضطرين أن يحمي الطفل ريان وأن يسعف عمال الإنقاذ في إيصاله إلى بر الأمان في أقرب فرصة”.

وختم: “ربنا يخفف عن والديه، وأن يفرح العالم المغربي أجمع بعودته سالما إلى بيته”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعبد الله: “أدعو الله عز وجل أن يكون البطل ريان حيا يرزق”

بنعبد الله: “أدعو الله عز وجل أن يكون البطل…

2022-02-05 / 12:23 مساءً
Photo of لجنة الإنقاذ: ريان مستدير على جهة تصعب التحقق من وضعه الصحي

لجنة الإنقاذ: ريان مستدير على جهة تصعب التحقق من…

2022-02-05 / 11:46 صباحًا
Photo of تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة.. استمرار أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ ريان

تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة.. استمرار أشغال الحفر الأفقي…

2022-02-05 / 11:29 صباحًا
Photo of “المغرب حرك جبلا لإخراج ابنه”.. إشادة واسعة بمجهودات إنقاذ ريان

“المغرب حرك جبلا لإخراج ابنه”.. إشادة واسعة بمجهودات إنقاذ…

2022-02-05 / 11:11 صباحًا
Photo of نزار بركة: السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

نزار بركة: السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

2022-02-05 / 10:38 صباحًا
Photo of العثماني: “نسأل الله السلامة والعافية لريان.. وعملية إنقاذه تحتاج الدقة والبراعة”

العثماني: “نسأل الله السلامة والعافية لريان.. وعملية إنقاذه تحتاج…

2022-02-05 / 10:16 صباحًا
Photo of سفارة مصر في الرباط تعرب عن تضامنها مع الطفل ريان

سفارة مصر في الرباط تعرب عن تضامنها مع الطفل…

2022-02-05 / 9:56 صباحًا
Photo of في مشهد مؤثر.. محلل مصري يجهش بالبكاء في “بلاطو بين سبور” بسبب “الطفل ريان”

في مشهد مؤثر.. محلل مصري يجهش بالبكاء في “بلاطو…

2022-02-05 / 9:22 صباحًا
Photo of إنقاذ ريان.. استمرار عملية الحفر الأفقي وأقل من مترين للوصول للطفل

إنقاذ ريان.. استمرار عملية الحفر الأفقي وأقل من مترين…

2022-02-05 / 9:10 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-02-05 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق