بنعبد الله: “أدعو الله عز وجل أن يكون البطل ريان حيا يرزق”

هبة بريس - الرباط

تفاعل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، مع حادثة سقوط الطفل ريان في بئر عميق باقليم شفشاون.

وقال بنعبد الله في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة، أدعو الله عز وجل أن يكون البطل ريان حيا يرزق وأن تتمكن فرق التدخل من إنقاذه في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “الله يقويك والله يحفظك أيها البطل وقلوبنا معك.”

هذا وتواصل فرق الإنقاذ مجهوداتها في عملية الحفر الافقي للوصول للطفل ريان في أقرب وقت واخراجه من البئر.

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