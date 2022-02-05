المحكمة تلغي قرار “فيفا” بإيقاف رئيس “الكاف” السابق عيسى حياتو

هبة بريس - وكالات

فاز عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، بحكم استئناف، اليوم السبت، تقرر بمقتضاه إلغاء قرار وقفه الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن قبول المحكمة باستئناف حياتو يلغي قرار إيقافه لمدة عام بسبب مخالفات تجارية مزعومة، عاقبه على إثرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقالت المحكمة الرياضة إنها قبلت استئناف حياتو “لعدم كفاية الأدلة” على سوء السلوك فيما يتعلق باتفاق بشأن حقوق وسائل الإعلام والتسويق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضافت المحكمة أن لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين، الذين عقدوا جلسة استماع عبر تقنية الفيديو في ديسمبر الماضي، ألغت الإيقاف وغرامة قدرها 30 ألف فرنك سويسري (33 ألف دولار).

وكان حياتو قد ظل رئيسا “للكاف” لمدة 29 عاما حتى تمت الإطاحة به في انتخابات 2017 حيث تلقى خصمه الدعم من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

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