نزار بركة: السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

هبة بريس - الرباط

علق الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على حادثة سقوط الطفل ريان في بئر عميق ضواحي اقليم شفشاون.

وفي كلمة نقلتها الصفحة الرسمية للحزب، قال بركة “في هذه اللحظات التي نترقب فيها كمغاربة بكل أمل وثقة من أجل أن يعود بطلنا ريان حيا يرزق إلى حضن عائلته، وأن تتمكن فرق التدخل من إنقاذه في أقرب وقت ممكن.”

وأضاف “نسأل الله عز وجل أن يحفظ إبننا بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يرزقه السلامة والعافية، قلوبنا معه منذ أن علمنا بخبر سقوطه في البئر، وعقولنا مشدودة نحو قرية أغران بضواحي إقليم شفشاون، حيث سخرت السلطات العمومية كل الإمكانيات من أجل إنجاح عملية إنقاذه، التي تعد من بين أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب هشاشة التربة، وانجرافها المتكرر نتيجة عمليات الحفر الجارية.”

‏‎واسترسل داعيا “فاللهم رحمتك بإبننا ريان وأسرته، ولن يفوتني أن أقدم التحية للفريق الذي يرابط بالليل بالنهار من أجل إنقاذه، من رجال الوقاية المدنية وأطقم طبية ومهندسي المسح الطوبوغرافي ودرك ملكي وسلطات محلية وخبراء حفر المناجم وكل من يساهم في هذه العملية التي شغلت بال المغاربة ولا تزال حتى يتحقق المراد، ونسأل الله تعالى أن يعينهم في إنقاذ ⁧‫ريان ويتم إعادته إلى أهله سالما معافى.”

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