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انتحار طالب في ظروف غامضة يهز جامعة فاس

2022-02-05 / 9:44 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت مدينة فاس يوم الخميس 3 فبراير 2022, على وقع حالة انتحار شنقا لطالب جامعي يدرس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز، بالحي الجامعي .

وأفادت مصادر هبة بريس، أن الهالك، كان مسجلا قيد حياته بشعبة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك ينحدر من مدينة تاونات، أقدم على الإنتحار في غفلة من زملائه الذين يتقاسمون معه السكن الجامعي في ظروف غامضة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.

وبالموازاة مع هذا الحادث الذي هز أركان جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الانتحار، تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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