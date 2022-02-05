في مشهد مؤثر.. محلل مصري يجهش بالبكاء في “بلاطو بين سبور” بسبب “الطفل ريان”

2022-02-05 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في مشهد مؤثر، لم يستطع المحلل الرياضي بقنوات “بين سبور”، المصري صابر الغراوي، السيطرة على دموعه بسبب حادثة “الطفل ريان”.

القناة خصصت مساء أمس الجمعة، مقدمة إحدى برامجها التحليلية، للتعليق على حادثة الطفل ريان، وإعلان التضامن مع عائلته واقاربه وجميع المغاربة.

وخلال حديث مقدم البرنامج عن الواقعة، أجهش المصري صابر الغراوي بالبكاء، في مشهد تأثر له الحاضرون وكذا المشاهدون من وراء شاشات التلفزيون.

من جهته، اعتبر المحلل الرياضي التونسي فتحي المولدي أن قضية الطفل ريان وحدت العالم العربي، متمنيا إخراجه في أقرب وقت بصحة وسلامة وعافية.

وتفاعل عدد من النشطاء مع فيديو بكاء المحلل المصري، مشددين على أن مشاعر الانسانية والأخوة والتعاطف أسمى وأكبر من كل الصراعات أو الخلافات.

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