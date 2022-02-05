إنقاذ ريان.. استمرار عملية الحفر الأفقي وأقل من مترين للوصول للطفل

هبة بريس - شفشاون

تتواصل حتى صباح يونه السبت، مجهودات فرق الإنقاذ، لإخراج الطفل ريان الذي سقط على عمق 32 مترا في ثقب مائي قرب منزل العائلة ، الواقع بمدشر إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وحسب مصدر محلي، فقد حققت فرق الانقاذ تقدما في أشغال الحفر الأفقي، لافتين أن اصطدامهم بصخرة صغيرة تسبب في تأخر العملية لأزيد من ساعتين، حتى تأمين إزالتها بشكل لا يشكل خطرا.

وأضاف ذات المصدر، أن المسافة التي تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان قدرت بأقل من مترين، لافتا أن العملية تتواصل بشكل دقيق لتأمين إخراجه في أقرب وقت.

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