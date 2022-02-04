أمتار قليلة تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ” ريان “
هبة بريس
أكد عبد الهادي التمراني، عضو لجنة اليقظة والتتبع بعمالة شفشاون، ليل الجمعة، أن أعمال الحفر الأفقي للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان متواصلة بشكل مستمر ودقيق، تحت إشراف تقنيين وطبوغرافيين، مسجلا أن هذه المرحلة ستمتد إلى 5.5 أمتار.
وفي تصريح لقناة “الجزيرة مباشر”، أكد التمراني، الذي يشرف على العمليات الميدانية، أن مخاطر هذه المرحلة تتمثل في إمكانية حدوث انهيارات أو ردم للأتربة الواقعة على جوانب الحفرة، الأمر الذي قد يعرض أرواح العاملين في الحفر اليدوي للخطر، وهو ما يجعلهم ملزمين بالتوقف كل مرة وسحب العاملين إلى غاية إزالة الأتربة التي تتساقط باستمرار.
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24 تعليقات
اللهم يامن بيدك كل شيء. أسألك بحق إسمك الأعظم الذي إذا دعيت به اجبت.. واذاسئلت به اعطيت..رد ريان إلى أحضان أمه المكسورة والمجروحة قلبا ياقادر يا مقتدر…
إنها اللحظات الأخيرة والحاسمة نتوسلوا إلى الله عز وجل ان ينقذوه سالما معافى إلى أهله بخير يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب..
اللهم انقذ ريان من باطن البئر كما نجيت نبيك يوسف من الجب. اللهم نجيه من الغم والظلمات كما نجيت يونس من بطن الحوت..اللهم عنه ضره كما فرجت على أيوب عليه السلام.. اللهم أخرجه من الأرض الميتة فانت تخرج الحي من الميت يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
اللهم أردده إلى أمه المكسورة والمجروحة قلبا كي تقر عينها به كما رددت موسى عليه السلام إلي أمه..فانت على كل شيء قدير.