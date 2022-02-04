هاشتاغ ” ريان “يتصدر الطوندوس الجزائري

هبة بريس _ الرباط

عبر المئات من الجزائريين عن تضامنهم وتعاطفهم مع الطفل المغربي ريان، الذي لا يزال عالق داخل بئر عميقة منذ صباح الأربعاء

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر الحادثة بكثير من الاهتمام، وقد رفعوا أياديهم بالدعاء للطفل البالغ من عمر 5 سنوات.

ونشرت عشرات الصفحات الجزائرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تغريدات تدعو للطفل ريان وأبناء قريته من المغاربة بالفرج القريب.

وانضم بعض المشاهير إلى حملة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز اللذان أعربا عن أملهما بإنقاذ الطفل المغربي ريان في تدوينتين على إنستغرام وفيسبوك.

كما انضم لحملة التضامن كل من الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي السابق والمعلق الجزائري حفيظ الدراجي وغيرهم من نجوم الكرة

وكان نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي من السباقين إلى نشر هاشتاغ”#ريان”، بالإضافة إلى اللاعب يوسف النصري ورومان سايس وسليم أملاح ونايف أكرد.

وكتب نجم وقائد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رياض محرز على حسابه في “تويتر” عبارة تشجيع رقيقة قال فيها: “ابقَ قويا، ريان”.

وفي تغريدة أخرى، عبّر المهاجم الدولي الجزائري السابق أندي ديلور على “تويتر”، عن مشاعر التعاطف والمساندة لرجال الإنقاذ ولعائلة الطفل المغربي ريان في هذه المحنة.

وكتب النجم الكروي الجزائري السابق قائلا: “الشجاعة والقوة لرجال الانقاذ الذين يتدافعون ليلا ونهارا لإنقاذ ريان. أفكار كبرى لعائلته وأحبائه

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