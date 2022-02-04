مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة سياحية في بيرو

2022-02-04 / 11:13 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل في بيرو، مساء الجمعة، عن مقتل 7 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان، أن الطائرة تابعة لشركة “Aerosantos” السياحية سقطت بعد وقت وجيز من الإقلاع من مطار ماريا رايخي في مدينة نازكا ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، وكانت في طريقها إلى منطقة فيها سلسلة من النقوش الصخرية القديمة المعروفة كـ”خطوط نازكا”.

وذكرت أن الطائرة كان على متنها 7 أشخاص وهم 5 سياح طاقم مكون من شخصين، مشيرة إلى أنهم قتلوا جميعا بالحادث.

و”خطوط نازكا” تمثل سلسلة نقوش ضخمة تصور شخصيات خيالية ومخلوقات ونباتات تم خدشها على سطح صحراء ساحلية منذ 1500-2000 عام.

ويعتقد أنها كانت تستخدم لأغراض فلكية طقسية وأعلنت منظمة اليونسكو هذا المعلم عام 1994 موقعا للتراث العالمي.

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