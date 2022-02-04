العيون : من داخل مؤتمر حزب الأحرار تضامن كبير مع الطفل ريان وعائلته..

2022-02-04 / 9:50 مساءً
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هبة بريس -اشعبان لحبيب

أكد محمد عياش النائب البرلماني عن دائرة إقليم العيون، والمنسق الجهوي للحزب التجمع الوطني الأحرار لجهة العيون جنوب المملكة، خلاله كلمته بالمؤتمر الاقليمي لحزب الحمامة بمدينة طرفاية والعيون مساء اليوم الجمعة، حيث وجه كلمة تضامنية من داخل نشاطهم الحزبي، يشجع من خلالها الطفل ريان الذي ينحدر من إقليم شفشاون شمال المملكة،البالغ من العمر خمس سنوات، والذي حوصر في بئر منذ ثلاثة أيام.

المنسق الجهوي للحزب بجهة العيون وكذا منتخبي التجمع الوطني الاحرار، في رسالتهم عقب مؤتمرهم قدموا دعمهم لطفل ريان، الذي سقط في بئر جافة قطرها 45 سنتيمتراً وعمقها 32 متراً: “ متمنيين من الله عز وجل ان يكون مع الطفل في هذه المحنة معلنين تأزرهم مع عائلة الطفل ريان وكذا ساكنة إقليم شفشاون،ليسيرو على خطى العديد من الشخصيات السياسية الذين قدموا رسائل دعمهم للطفل المغربي.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الدعم المعنوي الذي قدموه الى الطفل ريان وعائلته، وساكنة منطقة شفشاون عبر تصريح النائب البرلماني محمد عياش، من داخل القاعة التي عقد فيها حزب التجمع الوطني الاحرار مؤتمرهم الإقليمي للعيون وطرفاية، الذي حضره نواب برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية ورئيس المجلس الإقليمي لطرفاية ومناضلي ومناضلات الحزب بطرفاية والعيون وأقاليم اخرى.

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