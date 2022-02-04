” إلباييس”: هناك مخاوف من عدم استقبال الموانئ الإسبانية لمسافرين من المغرب

2022-02-04 / 8:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تخوف الجارة الشمالية من أن لا يشمل موانئها قرار عودة حركة البواخر للمغرب الأسبوع المقبل. وذلك بعد قرار إعادة فتح الحدود والتي شملت حتى السماح للبواخر بنقل المسافرين بعدما كانت تكتفي بنقل البضائع فقط.

وذكرت صحيفة “إلباييس”، أن اسبانيا تتخوف من أن لا تستقبل موانئها مسافرين من المغرب، بعد قرار وزارة النقل باستخدام الموانئ الفرنسية والإيطالية بعد إعلان إعادة فتح حركة الركاب البحرية اعتبارا من 7 فبراير.

وتبرر ذات الصحيفة هذا الإستثناء بالأزمة السياسية والدبلوماسية التي لا زالت تطبع العلاقات بين البلدين منذ شهر ماي الماضي.

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