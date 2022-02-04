اختفاء “شاحنة” في ظروف غامضة بالداخلة ومالكها يوجه نداء للبحث عنها

2022-02-04 / 8:15 مساءً
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هبة بريس – الداخلة

اختفت شاحنة من الحجم الكبير، فجر الأربعاء 02 فبراير الجاري، على مستوى شارع الميناء بحي السلام قرب ثانوية الفتح التأهيلية بمدينة الداخلة.

الشاحنة من نوع “ISUZU” بيضاء اللون، وذات صهريج مائي، وتحمل ذات ترقيم 46 – أ – 10568(الصورة ).

وافاد مالك الشاحنة “يوسف واسو” المنحدر من دوار أيت أولحيان بتازارين اقليم زاكورة، في اتصال هاتفي مع “هبة بريس” ان سائق شاحنته تفاجأ صباح يوم الأربعاء 02 فبراير الجاري، باختفاء الشاحنة من مكان ركنها المعتاد بالقرب من ثانوية الفتح التأهيلية بمدينة الداخلية، ليعمل على الفور بإخبار الشرطة المختصة .

ليقوم بعدها رفقة عدد من اصدقائه بتمشيط مختلف احياء المدينة والمناطق المجاورة بحثا عن الشاحنة لكن بدون جدوى.

وطالب “واسو” في ذات الاتصال الهاتفي من الشرطة المختصة بمساعدته في العثور على شاحنته التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد، وذلك بالاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع اختفاء الشاحنة .

موجها نداء عبر “هبة بريس” الى كافة المواطنين بمدينة الداخلة ومختلف مناطق المغرب على اخباره او اخبار الشرطة المختصة في حالة مشاهدتهم لشاحنته البيضاء والحاملة للترقيم أعلاه، وذلك عبر رقمه الهاتفي : 0661520424

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