«فيسبوك» تتجاوز 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها
مارك زوكربيرغ

انخفاض عدد مستخدمي فيسبوك النشطين خلال الربع الأخير من 2021

2022-02-04 / 8:11 مساءً
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هبة بريس

أعلنت “ميتا”، الشركة الأم لـ “فيسبوك”، عن انخفاض عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي خلال الربع الأخير ‏من السنة المنصرمة، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق موقع التواصل.

وأوضحت الشركة أن عدد مستخدمي الموقع النشطين خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغ 1.929 مليار يوميا مقابل 1.930 مليار خلال الربع الثالث.

ويأتي هذا التراجع تزامنا مع انخفاض سهم موقع التواصل الاجتماعي بنسبة 22 في المائة في تداول ما قبل السوق بعد الأرباح التي حققها في الربع الرابع.

واعترف الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، مارك زوكربرغ، بأن “أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي للشركة تواجه منافسة شديدة”، ولا سيما من تطبيق “تيك توك” وموقع “يوتيوب”، مضيفا أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على “ريلز”، وهي ميزة الفيديو القصير على موقع “إنستغرام”، والتي تشبه “تيك توك” إلى حد بعيد.

وكانت شركة “ميتا” قد اختتمت العام المنصرم على وقع الاضطراب بعدما صرحت الموظفة السابقة في “فيسبوك”، فرانسيس هوغن، بأن الشركة تضع الأرباح فوق سلامة مستخدميها.

كما أطلقت الشركة علامة تجارية ضخمة هي “ميتا” التي أصبحت بديل اسم “فيسبوك”، وأعلنت أنها ستركز على ما يسمى بـ”ميتافيرس” بدلا من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي.

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