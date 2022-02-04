شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ ريان

2022-02-04 / 7:34 مساءً
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هبة ب يس _ الرباط

أعلنت الشركة السويدية Stockholm Precision Tools (SPT) المختصة في التنقيب عن النفط و المعادن عن تضامنها مع قصة الطفل ريان الذي سقط في بئر ضيق بعمق 32 متر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تلقت الخبر بصدمة كبرى، معبرة عن تخوفها من مصير الطفل الذي ظل عالقا وسط البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وشددت في ختام بيانها، عن استعدادها لتقديم المساعدة والدعم اللازم من أجل إنقاذ الطفل ريان.

و دعت الشركة ، السلطات المغربية للتواصل معها على الاميل كقناة رسمية للتعامل مع هذا الوضع الذي وصفته بالمؤسف.

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‫25 تعليقات

  1. وصلنا الى الحقيقة المرة.. حيث أصبحنا موضوع قضية الرأي العام العالمي.والتي ظهر المغرب خلالها ان مدينة سياحية بامتياز لاتتوفر على أبسط الأجهزة والمعدات.. لإنقاذ الطفل ريان الصغير الذي لا يتجاوز 5سنوات من عمره….

  2. يجب على الحكومة الجديدة أن تتدارس قضية الآبار التي تشكل خطر على الصغار وكذا الحيوانات مباشرة اغلاقها بقفل بعد الاستعمار… وكذالك إغلاق الآبار الغير الصالحة الاستعمال بصفة نهائية…وكذا الآبار التي لم تتوفر على رخص…

  3. يجب على الحكومة الجديدة أن تتدارس قضية الآبار التي تشكل خطر على الصغار وكذا الحيوانات مباشرة اغلاقها بقفل بعد الاستعمار… وكذالك إغلاق الآبار الغير الصالحة الاستعمال بصفة نهائية…وكذا الآبار التي لم تتوفر على رخص…التي تسبب خطر على الصغار

  4. كل مانطلبه من الله تعالى ان يخرج الطفل ريان من باطن البئر سليما وحيا يرزق ومعافا ورجوعه إلى أحضان أمه يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يامن اخرجت يونس عليه السلام من بطن الحوت…

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