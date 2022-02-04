شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ ريان

2022-02-04 / 7:34 مساءً
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هبة ب يس _ الرباط

أعلنت الشركة السويدية Stockholm Precision Tools (SPT) المختصة في التنقيب عن النفط و المعادن عن تضامنها مع قصة الطفل ريان الذي سقط في بئر ضيق بعمق 32 متر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تلقت الخبر بصدمة كبرى، معبرة عن تخوفها من مصير الطفل الذي ظل عالقا وسط البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وشددت في ختام بيانها، عن استعدادها لتقديم المساعدة والدعم اللازم من أجل إنقاذ الطفل ريان.

و دعت الشركة ، السلطات المغربية للتواصل معها على الاميل كقناة رسمية للتعامل مع هذا الوضع الذي وصفته بالمؤسف.

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‫25 تعليقات

  1. اللي حفر هاد البئر خاصوا الحبس والمحاكمة لانه لم يضع فيه شروط السلامة من سياج اسمنتي حاجز حول البئر و ايضا لم يوسع قطر دائرة البئر وجعله ضيقا لا يتجاوز قطره ستين سنتيم،مما جعل مهمة الوصول للطفل صعبة على المنقدين

  2. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعة أيام والطفل داخل البئر يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب اعنه بلطفك يارب…

  4. لايعقل أربعة أيام والطفل داخل البئر يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يامن تحفظ الجنين في بطن امه..فانجي ريان من باطن البئر سليما وحيا يرزق يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب.

  5. Il faut developper les villages cest dangereux pour ses habitants/il faut aussi mettre des panneau pour signaler les puits et punire les artisan et les entreprises qui ne sont pas qualifier pour effectuer des travaux on est pas au mali

  11. يآ حسرتاه على الطفل ريان الذي هو في الظلمات البئر يآرب يآرب يآرب أنظر إلى حالته واحميه من كل سوء وشر يصيبه يآرب يآرب يامن اخرجت يوسف من الجب…

  12. أنا اسمي ريان وانا أشعر بحالة أخي ريان قلبي مقطع مؤثر جدا جدا جدا جدا جدا لدرجة مرضت نفسيا بقصة أخي ريان.. يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب أرجع أخي ريان إلى أحضان أمه المكسورة والمجروحة قلبا ….

  17. العالم بأكمله الانظار مترقبة من أجل وصول إلى ريان يآرب.نتمنى في أسرع وقت ممكن لانقاذه بوسائل تقتية عالية الجودة…

  20. لافائدة للقبول المساعدة من دول أجنبية من أجل إنقاذ الطفل ريان البرئ ويرجع سبب ذالك الأموال الباهضة التي تهضم في بعض القطاعات (الرياضة …الغناء).والتي لاتعود بالنفع على الشعب المغربي..

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