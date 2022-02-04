استعدادات أخيرة تبعث الأمل على انتشال “ريان” من “غياهب الجب”

هبة ب يس _ الرباط

يقوم فريق الإنقاذ بخطواته الأخيرة في عملية إنقاذ الطفل ريان وانتشاله من قعر البئر بعد مرور ثلاثة على صموده بفضل مجهودات فرق الإنقاذ التي ظلت تزوده بالأكسجين حتى يظل حي يرزق.

واستعان فريق لجنة اليقظة والتتبع المكلفة بإنقاذ الطفل ريان، بأنابيب ليتم استعمالها في عملية الوصول لمكان الطفل ريان وانتشاله حياً، في عملية صعبة تحتاج للتركيز والوقت كما صرح في وقت سابق، عضو اللجنة المذكورة. عبد الهادي الثمراني.

وكان الثمراني قد كشف زوال اليوم، تصريح خص به جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن العملية جد صعبة ومعقدة لكون الفريق سيكون مجبر لإنزال فريق من العمال والمختصين لإنجاز المهمة بدون المجازفة بحياتهم.

واسترسل الثمراني، أنهم حاليا يعملون على تثبيت وتأمين طول الحفرة عبر الاستعانة بالجرافات من أجل هدم كل الأتربة التي ممكن أن تسقط في أي لحظة الأمر الذي يتطلب جهودا إضافية ووقتا إضافيا .

وأكد المتحدث ذاته، أن العملية ليس لها وقت محدد لإتمامها بسبب الموقع الجغرافي للحادثة التي تتواجد وسط الجبل، مشيرا في ذات السياق أن الفريق المتدخل كله أمل للوصول للطفل ريان سالما، مؤكداً أن كل التجهيزات الطبية متواجدة ومستعدة للتدخل ومن بينها سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية يترأسها فريق طبي متكامل يترأسه بدوره طبيب إنعاش إضافة لمروحية تابعة للدرك الملكي مرابطة بعين المكان ستتدخل في اللحظة المناسبة من أجل نقل الطفل ريان إلى اقرب وحدة استشفائية مختصة.

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