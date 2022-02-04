فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ “أنصار الله

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات جماعة “أنصار الله” اليمنية.

قالت الوزيرة في تغريدة على تويتر إن “طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة”، مؤكدة على متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.

وأضافت أن “الإمارات كانت ضحية لاعتداءات شنيعة شهر يناير الماضي

وبحسب رويترز، قالت فرنسا في بيان إنها وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية في أعقاب هجمات لحركة “أنصار الله” اليمنية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الأربعاء “اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”، مؤكدة أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء”.

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