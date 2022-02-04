ديمبيلي يوجه رسالة دعم للطفل ريان.. ماذا قال؟

2022-02-04 / 6:21 مساءً
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هبة بريس

نشر الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي تدوينة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” اليوم الجمعة، وجه فيها تشجيعاً للطفل المغربي ريان، البالغ من العمر خمس سنوات، الذي حوصر في بئر منذ ثلاثة أيام.

وكتب اللاعب الفرنسي في رسالة دعمه لريان، الذي سقط في بئر جافة قطرها 45 سنتيمتراً وعمقها 32 متراً: “صلّوا من أجل ريان”، ليسير على خطى العديد من نجوم الكرة الذين قدموا رسائل دعمهم للطفل المغربي، كالجزائري رياض محرز، وحامي عرين منتخب المغرب ياسين بونو.

وتجدر الإشارة إلى أن عثمان ديمبيلي تزوج في ديسمبر/كانون الأول الماضي من ريما إدبوش، التي تنحدر من أصول مغربية، لذلك فمن المؤكد أن لاعب برشلونة على دراية كبيرة بما يحدث في بلد زوجته.

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