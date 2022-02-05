طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول قطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وسفوحهما الشرقية، منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والسواحل الجنوبية.

وستظل الأجواء باردة نسبيا مع صقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق سهول المحيط الأطلسي الوسطى ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، الريف، السايس ومنطقة طنجة، وما بين 10 و15 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الداخلية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الوسطى للمحيط الأطلسي وما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا أو ستبقى مستقرة تقريبا على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء وما بين طرفاية ورأس بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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