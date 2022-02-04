النيابة العامة تتابع الملولي والسبيتي في حالة اعتقال وتودعهما بسجن “تولال2”

2022-02-04 / 5:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قدم كل من هشام الملولي ونزار السبيتي، اليوم الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس.

وأفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة بابتدائية مكناس، قررت متابعة الملولي والسبيتي في حالة اعتقال، وايداعهما بسجن “تولال2”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإثنين متابعين بتهم ثقيلة وتتمثل في إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم بالسب والشتم، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وبث وتوزيع عبر الوسائط الإلكترونية ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتسهيل استعمال المخدرات، وتحريض شخص على ارتكاب جناية أو جنحة عبر الوسائل الإلكترونية، والتهديد والعنف.

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