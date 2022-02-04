أمن سلا يوقف شخصين ويحجز أزيد من 3000 قرص مخدر

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة، وهما في حالة تلبس بحيازة 3035 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

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