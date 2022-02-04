رئيس “الباطرونا” يحث رؤساء المقاولات على تلقيح مستخدميهم

هبة بريس

حث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، رؤساء المقاولات على السهر على التقيد بالإجرءات والتدابير ذات الطابع الصحي ، وتلقيح مستخدميهم .

وجاء في مذكرة وجهها لعلج إلى رؤساء المقاولات ، ” كما تعلمون، لا تزال جائحة كوفيد-19 تخيم بظلالها على صحتنا واقتصادنا “، مشددا في هذا السياق، على ضرورة الاستمرار في “ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية داخل مقاولاتنا، وتحسيس العاملين بأهمية التلقيح ، من خلال تشجيعهم على تلقي الجرعة الثالثة “.

وأشار لعلج إلى أنه يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية ، أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، فيمكنهم أخذ الجرعة الثالثة بعد شهر واحد على شفائهم من الفيروس التاجي ، مسجلا أن هذه التوصيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بتدابير مهمة وضروية، من أجل تعزيز المكاسب المحققة، وإنجاح مسلسل إنعاش النشاط الاقتصادي ، خاصة إثر القرار القاضي بإعادة فتح المجال الجوي الوطني .

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