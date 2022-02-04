شاعر وديبلوماسي موريتاني يتضامن مع “ريان” والمغاربة

2022-02-04 / 4:03 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قدم الشاعر و الدبلوماسي سيدي ولد أمجاد، قصيدة تضامنية مع محنة “الطفل ريان” العالق منذ ثلاث أيام بحفرة مائية بعمق 32 مترا حيث لاتزال فرق الإنقاذ تعمل بالحفر بجانب مكان الحادث لإنقاذه وإخراجه حيا.

الشاعر الموريتاني وتضامنا منع مع المغاربة والطفل “ريان”، أصدر القصيدة تحت عنون: خواطر شعرية حول محنة الطفل المغربي ريان، ضمنها 3 أبيات مؤثرة؛.

وجاءت القصيدة كالتالي : ”

ينادي ابي اعذرني تأخرت عنكم /// ضللت طريق البيت من بعد حجه

ولكن لطف الله اقوى من الدجى /// ومن ضيق هذا الكرب من كل رجه

ومن بعد هذا العسر يسر فأبشروا /// بني المغرب الأقصى الكرام بخرجه”.

نص القصيدة:

أناجيك يا منان ريان نجه /// ففي الحفرة الظلماء أرنو لوجهه

صغير بهذا الجب قد تاه خطوه /// فحوصر تحت الترب في ضيق نهجه

وليس له إلاك رباه رحمة /// وأوسع باب كي يعود لفجه

وحيد مضى يهفو إلى حضن أمه /// وأحلامه العذراء أطياف برجه

تعثر والآهات تعصر قلبه /// ولا شيء إلا الصمت في ليل أوجه

ينادي ابي اعذرني تأخرت عنكم /// ضللت طريق البيت من بعد حجه

ولكن لطف الله اقوى من الدجى /// ومن ضيق هذا الكرب من كل رجه

ومن بعد هذا العسر يسر فأبشروا /// بني المغرب الأقصى الكرام بخرجه

نفرتم خفافا بل ثقالا جميعكم /// لبسمة طفل حوصرت تحت درجه

ولا غرو ان كنتم اعزاء إنها /// شهامة من في الدار تزهو كمرجه

اريان لا تحزن فذا الكون شاهد بأنك بدر في غيابات موجه

أخا يونس إني رأيتك واقفا تحدث معنى الصبر عن سر نضجه

لكل جواد كبوة غير انها بضحكة ريان ستعلو بسرجه

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور أخنوش ولفتيت وايت الطالب.. اجتماع مع ممثلي الجماعات الترابية حول “التلقيح”

بحضور أخنوش ولفتيت وايت الطالب.. اجتماع مع ممثلي الجماعات…

2022-02-04 / 5:22 مساءً
Photo of تسجيل 2266 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 2266 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-04 / 4:56 مساءً
Photo of رئيس “الباطرونا” يحث رؤساء المقاولات على تلقيح مستخدميهم

رئيس “الباطرونا” يحث رؤساء المقاولات على تلقيح مستخدميهم

2022-02-04 / 4:25 مساءً
Photo of “الفيسبوك” يسقط أشخاصا يتبادلون العنف بالشارع العام في قبضة الأمن

“الفيسبوك” يسقط أشخاصا يتبادلون العنف بالشارع العام في قبضة…

2022-02-04 / 4:17 مساءً
Photo of أمن كلميم يطيح بعصابة بعد سرقة صيدلية بشارع المقاومة

أمن كلميم يطيح بعصابة بعد سرقة صيدلية بشارع المقاومة

2022-02-04 / 3:56 مساءً
Photo of مسؤول بلجنة إنقاذ “ريان”: “العملية صعبة وتتطلب جهداً ووقتا إضافيين”

مسؤول بلجنة إنقاذ “ريان”: “العملية صعبة وتتطلب جهداً ووقتا…

2022-02-04 / 3:21 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف 3 أشخاص عرضوا حياة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف 3 أشخاص عرضوا حياة مواطنين…

2022-02-04 / 3:09 مساءً
Photo of إنقاذ الطفل ريان: عملية الحفر تفوق 30 مترا والاستعداد لبداية الحفر الأفقي

إنقاذ الطفل ريان: عملية الحفر تفوق 30 مترا والاستعداد…

2022-02-04 / 3:02 مساءً
Photo of أكادير : البحث عن شابين خلفا خسائر في ممتلكات خاصة وعامة

أكادير : البحث عن شابين خلفا خسائر في ممتلكات…

2022-02-04 / 2:14 مساءً
Photo of صحيفة جزائرية: “حادثة الطفل ريان” هزّت قلوب ومشاعر كل الجزائريين

صحيفة جزائرية: “حادثة الطفل ريان” هزّت قلوب ومشاعر كل…

2022-02-04 / 1:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق