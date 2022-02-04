شاعر وديبلوماسي موريتاني يتضامن مع “ريان” والمغاربة

هبة بريس - الرباط

قدم الشاعر و الدبلوماسي سيدي ولد أمجاد، قصيدة تضامنية مع محنة “الطفل ريان” العالق منذ ثلاث أيام بحفرة مائية بعمق 32 مترا حيث لاتزال فرق الإنقاذ تعمل بالحفر بجانب مكان الحادث لإنقاذه وإخراجه حيا.

الشاعر الموريتاني وتضامنا منع مع المغاربة والطفل “ريان”، أصدر القصيدة تحت عنون: خواطر شعرية حول محنة الطفل المغربي ريان، ضمنها 3 أبيات مؤثرة؛.

وجاءت القصيدة كالتالي : ”

ينادي ابي اعذرني تأخرت عنكم /// ضللت طريق البيت من بعد حجه

ولكن لطف الله اقوى من الدجى /// ومن ضيق هذا الكرب من كل رجه

ومن بعد هذا العسر يسر فأبشروا /// بني المغرب الأقصى الكرام بخرجه”.

نص القصيدة:

أناجيك يا منان ريان نجه /// ففي الحفرة الظلماء أرنو لوجهه

صغير بهذا الجب قد تاه خطوه /// فحوصر تحت الترب في ضيق نهجه

وليس له إلاك رباه رحمة /// وأوسع باب كي يعود لفجه

وحيد مضى يهفو إلى حضن أمه /// وأحلامه العذراء أطياف برجه

تعثر والآهات تعصر قلبه /// ولا شيء إلا الصمت في ليل أوجه

ينادي ابي اعذرني تأخرت عنكم /// ضللت طريق البيت من بعد حجه

ولكن لطف الله اقوى من الدجى /// ومن ضيق هذا الكرب من كل رجه

ومن بعد هذا العسر يسر فأبشروا /// بني المغرب الأقصى الكرام بخرجه

نفرتم خفافا بل ثقالا جميعكم /// لبسمة طفل حوصرت تحت درجه

ولا غرو ان كنتم اعزاء إنها /// شهامة من في الدار تزهو كمرجه

اريان لا تحزن فذا الكون شاهد بأنك بدر في غيابات موجه

أخا يونس إني رأيتك واقفا تحدث معنى الصبر عن سر نضجه

لكل جواد كبوة غير انها بضحكة ريان ستعلو بسرجه

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