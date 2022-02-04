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أمن كلميم يطيح بعصابة بعد سرقة صيدلية بشارع المقاومة

2022-02-04 / 3:56 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لمدينة كليميم، حيث تمكنت هذه الاخيرة من إيقاف الفاعل الرئيسي في عملية سرقة موصوفة بجناية استهدفت صيدلية بشارع المقاومة بمدينة كليميم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، استولى من خلالها الجناة على مبلغ مالي مهم.

وتعود تفاصيل عملية السرقة، بعدما اكتشف صاحب الصيدلية أن محله تعرض للسرقة،بعدما إستطاع المشتبه فيهم الولوج إلى داخل الصيدلية، بعد أن عمدوا على حفر ثقب دخلوا من خلاله إلى وسط الصيدلية حسب المصدر ذاته.

مباشرة بعد انتهاء عملية المعاينة لمكان الحادث، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها، التي مكنت من إيقاف المعني بالأمر الرئيسي وهو من ذوي السوابق القضائية، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بكليميم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق إيقاف شريكه الذي تم تشخيص هويته.

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