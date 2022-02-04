حديث حاليلوزيتش عن حمد الله يثير الجدل بالمغرب و السعودية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش أمس بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال مداخلته ، أكد المدرب حاليلوزيتش أنه غير مقتنع باللاعب عبد الرزاق حمد الله و لن يقدم مستقبلا على استدعائه للمنتخب بسبب ما أثير حوله و المشاكل التي تسبب بها.

و قال المدرب البوسني بأنه سمع أشياء كثيرة عن حمد الله من طرف أعضاء طاقمه التقني و كذلك من طرف بعض اللاعبين و الأفراد المحيطين بالأسود، و هذا دفعه لتفادي ضمه للمنتخب و لن يقدم على ذلك في المستقبل أيضا.

حديث وحيد عن حمد الله أعقبته مجموعة من ردود الفعل الغاضبة سواءا وسط الجماهير المغربية و كذلك الجماهير السعودية و بالأخص متتبعي النصر و الاتحاد الذين دافعوا عن حمد الله و اعتبروه ظاهرة تهديفية تستحق رسميتها بالمنتخب.

من جهة ثانية، قال مدرب المنتخب المغربي بأن الثلاثي يوسف النصيري و أيوب الكعبي و ريان مايي أفضل ثلاث مهاجمين في محور قلب الهجوم بالمغرب، و أنه مقتنع تماما بإمكانياتهم و باختياره لهم و أنه سيواصل الاعتماد عليهم مادام عطاؤهم أفضل بكثير من الأسماء التي يتداولها الشارع الرياضي المغربي.

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