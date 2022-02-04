حديث حاليلوزيتش عن حمد الله يثير الجدل بالمغرب و السعودية
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش أمس بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال مداخلته ، أكد المدرب حاليلوزيتش أنه غير مقتنع باللاعب عبد الرزاق حمد الله و لن يقدم مستقبلا على استدعائه للمنتخب بسبب ما أثير حوله و المشاكل التي تسبب بها.
و قال المدرب البوسني بأنه سمع أشياء كثيرة عن حمد الله من طرف أعضاء طاقمه التقني و كذلك من طرف بعض اللاعبين و الأفراد المحيطين بالأسود، و هذا دفعه لتفادي ضمه للمنتخب و لن يقدم على ذلك في المستقبل أيضا.
حديث وحيد عن حمد الله أعقبته مجموعة من ردود الفعل الغاضبة سواءا وسط الجماهير المغربية و كذلك الجماهير السعودية و بالأخص متتبعي النصر و الاتحاد الذين دافعوا عن حمد الله و اعتبروه ظاهرة تهديفية تستحق رسميتها بالمنتخب.
من جهة ثانية، قال مدرب المنتخب المغربي بأن الثلاثي يوسف النصيري و أيوب الكعبي و ريان مايي أفضل ثلاث مهاجمين في محور قلب الهجوم بالمغرب، و أنه مقتنع تماما بإمكانياتهم و باختياره لهم و أنه سيواصل الاعتماد عليهم مادام عطاؤهم أفضل بكثير من الأسماء التي يتداولها الشارع الرياضي المغربي.
7 تعليقات
يعطينا التيساع ويمشي فحالو لا أدري لماذا يمشي ضد التيار ضدا في المغاربة. هذا .ما النتيجة التي قدموها عصبتونا سيروا فحالكم كاااااااملين كرهتونا في الكرة اتفوووووو
الله ياخد فيك الحق
وخا يكون ميسي لانريده. ولن ننسى خذلانه وهروبه والناس نيام. كن كان راجل مايهربش
هذا المدرب الذي نزل علينا كالصاعقة لايفهم اي شيئ إنه متعنت ومغرور واستفزازي لايجب بقاءه على رأس المنتخب، حمد الله وزياش ومزراوي مكانهم المنتخب. ولست ادري كيف للجامعة كل هذا الصبر عليه. اللهم ألطف بنا.
القضية فيها مجموعة من العناصر داخل الطاقم الثقني، فوحيد له صديق يبدو هو من كان سببا لقدومه للمغرب والحصول على منصب الناخب الوطني، فظل معه وفيا ومعترفا له بتلك الهمزة،،، وبالتالي فكل من يشوش حولهما خاصة من اللاعبين الدين تبدوا عليهم أن فطنوا بسر اللعبة، فمصيرهم الطرد البعيد عن الفريق، ومن الضحايا حمد الله زياش مزراوي وآخرون،،،وحتى في سياق حديثه مؤخرا بالندوة الصحفية فلم يقل شيءا مهما،،، والخلاصة وحتى وإن كنت أنا لاعبا فلايروق لي أن يكون مدربي هو خاليلوزيتش، لأنه لايلاءم منظومة اللعبة، وبصريح العبارة لا يحمل جيناتها ولو أنه مارسها كلاعب، فهو غير معطاء،ومانتسننناو منو حتى حاجة، مايمشيش بعيد،،، إلا الإنتكاسة مقابل هدر المال العام
سير بحالك لانريدك في المغرب كمدرب ولا حتى سائح ارحل المغرب للمغاربة فقط ونريد مدرب مغربي 100/100 ارحااااااال
دابا انت مدرب محترف لي كتسول لعابة دون المستوى على لاعب لي اي فريق مشا ليه كيسجل راه انت لست مدرب محترف او النصيري والكعبي حمروا ليك الوجه دابا