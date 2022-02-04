صحيفة جزائرية: “حادثة الطفل ريان” هزّت قلوب ومشاعر كل الجزائريين

2022-02-04 / 1:46 مساءً
0

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن حادثة سقوط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في بئر نواحي اقليم شفشاون، على عمق 32 مترا، هزّت “قلوب ومشاعر كل الجزائريين”.

وأفادت الصحيفة، أن الجزائريين منذ صبيحة الأربعاء، يتابعون “عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء والتضامن لإنقاذ الطفل ريان الذي تصدر منصات التواصل، كما أن هذه الحادثة إحتلت المرتبة الاولى في الترند عبر التويتر”.

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن المتصفح لمنصات التواصل منذ أول أمس يرصد “ألا حديث للجزائريين إلا عن حادثة الطفل ريان، وما مدى تقدم عمليات الإنقاذ”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “كل المؤشرات توحي إلى قرب الوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه إن شاء الله سالما”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : عمال شركة للبناء يحتجون على أوضاعهم والشركة تؤكد تسوية جزء من ملفهم المطلبي

إنزكان : عمال شركة للبناء يحتجون على أوضاعهم والشركة…

2022-02-04 / 1:24 مساءً
Photo of ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية تواصل تزويده بالأوكسجين

ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية…

2022-02-04 / 1:09 مساءً
Photo of تارودانت: شح الامطار يهدد الموسم الفلاحي ومهنيون يطالبون حلول مستدامة

تارودانت: شح الامطار يهدد الموسم الفلاحي ومهنيون يطالبون حلول…

2022-02-04 / 12:42 مساءً
Photo of متطوعون يتوسلون السلطات للنزول للبئر و إنقاذ ريان رغم خطورة الموقف

متطوعون يتوسلون السلطات للنزول للبئر و إنقاذ ريان رغم…

2022-02-04 / 12:04 مساءً
Photo of الوزير بنسعيد: “الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء”

الوزير بنسعيد: “الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي…

2022-02-04 / 11:58 صباحًا
Photo of تعاطف واسع مع ريان.. “ّنجوم المنتخب” ورونار ورياض محرز وآخرون

تعاطف واسع مع ريان.. “ّنجوم المنتخب” ورونار ورياض محرز…

2022-02-04 / 10:26 صباحًا
Photo of إنقاذ الطفل ريان.. أشغال الحفر تفوق عمق 28 مترا

إنقاذ الطفل ريان.. أشغال الحفر تفوق عمق 28 مترا

2022-02-04 / 10:06 صباحًا
Photo of المحمدية.. توقيف 8 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

المحمدية.. توقيف 8 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2022-02-04 / 9:29 صباحًا
Photo of لحدود التاسعة صباحا.. جهود إغاثة ريان تتواصل مع زيادة عدد آليات الحفر

لحدود التاسعة صباحا.. جهود إغاثة ريان تتواصل مع زيادة…

2022-02-04 / 9:10 صباحًا
Photo of معدل البطالة ينتقل إلى12,3% على المستوى الوطني

معدل البطالة ينتقل إلى12,3% على المستوى الوطني

2022-02-04 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق