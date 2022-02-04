صحيفة جزائرية: “حادثة الطفل ريان” هزّت قلوب ومشاعر كل الجزائريين

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن حادثة سقوط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في بئر نواحي اقليم شفشاون، على عمق 32 مترا، هزّت “قلوب ومشاعر كل الجزائريين”.

وأفادت الصحيفة، أن الجزائريين منذ صبيحة الأربعاء، يتابعون “عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء والتضامن لإنقاذ الطفل ريان الذي تصدر منصات التواصل، كما أن هذه الحادثة إحتلت المرتبة الاولى في الترند عبر التويتر”.

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن المتصفح لمنصات التواصل منذ أول أمس يرصد “ألا حديث للجزائريين إلا عن حادثة الطفل ريان، وما مدى تقدم عمليات الإنقاذ”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “كل المؤشرات توحي إلى قرب الوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه إن شاء الله سالما”.

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