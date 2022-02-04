كأس العرب للتايكوندو.. المنتخب المغربي يحرز 13 ميدالية منها 3 ذهبيات

هبة بريس

تمكنت عناصر النخبة الوطنية المغربية للتايكوندو المشاركة ضمن فعاليات كأس العرب لهذه الرياضة والمنظمة تحت إشراف الاتحاد العربي للتايكوندو بإمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة من تحقيق نتيجة جد مشرفة خلال هذا العرس الرياضي العربي وذلك بعد إحرازها لثلاث عشرة ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية ، ففيما يخص الميداليات الذهبية فقد انتزعتها على التوالي كل من اللاعبة نزهة العسال ضمن فئة وزن أقل من 46 كلغ، والبطلة ندى العرج التي حققتها عن فئة وزن أقل من 57 كلغ ثم البطل يوسف بوعتراس الذي نالها برسم وزن أقل من 80 كلغ ، بينما جاءت الميداليات الفضية والبالغ عددها ست ميداليات فقد جاءت بواسطة كل من البطلة البوشتي أميمة في وزن أقل من 53 كلغ، والبطلة كتبي صباح التي فازت بها عن وزن أكثر من 73 كلغ، والبطل عمر الكحل الذي تنافس برسم الوزن أقل من 58 كلغ، والبطل وصفي عبد الباسط عن فئة وزن أقل من 63 كلغ ثم البطل فيصل السعدي الذي أحرزها ضمن وزن أقل من 68 كلغ إضافة إلى البطل ايوب الباسل الذي نالها عن فئة وزن أكثر من 87 كلغ،

في حين أن الميداليات البرونزية والبالغ عددها أربع ميدالية فقد كانت من نصيب كل من رباب اوهادي عن فئة وزن أقل من 49 كلغ، صفية صالح عن وزن أقل من 62 كلغ ، سناء بعيزة عن وزن أقل من 67 كلغ، ثم البطل داودي خالد برسم فئة وزن أقل من 74 كلغ.

هذه النتائج المحققة على مستوى الميداليات مكنت النخبة الوطنية المغربية من احتلال الرتبة الثالثة ضمن الترتيب العام لهذه المنافسة العربية وذلك بما مجموعه سبعة وثمانون نقطة ، بينما عادت الرتبة الثانية للاردن بما مجموعه واحد وتسعون نقطة، فيما استطاع المنتخب المصري انتزاع الرتبة الاولى بما مجموعه خمسة وتسعون نقطة.

اما فيما يتعلق بالترتيب الخاص بفئة الاناث فقد احتل المنتخب الوطني المغربي الرتبة الثانية بما مجموعه ثلاثة وأربعون نقطة وذلك بعد إحرازه لميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية ، بينما احتل المنتخب الوطني لفئة الذكور الرتبة الثالثة بمجموع أربعة وأربعين نقطة وذلك بتحقيقه لميدالية ذهبية وأربع ميداليات فضية وميدالية برونزية ، لتعود الرتبة الثانية للمنتخب المصري الذي حقق خمسة وأربعين نقطة بعد إحرازه لميداليتين ذهبيتين وخمس ميداليات برونزية ، فيما احتلت الأردن الرتبة الاولى بما مجموعه خمسة وخمسين نقطة ، حققتها بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية أخرى برونزية .

ويشار إلى أن هذه الكأس العربية عرفت مشاركة أزيد من 290 لاعبا ولاعبة منتمين إلى 101 فريقا عربيا من 17 بلدا عربيا .

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