ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية تواصل تزويده بالأوكسجين

2022-02-04 / 1:09 مساءً
3
هبة بريس ـ الدار البيضاء

بشرى سارة تلك التي زفتها السلطات و معها فرق الإنقاذ قبل لحظات بعد أن قامت بتزويد الطفل ريان العالق بقعر البئر منذ أربعة أيام بالأكسجين.

و أمرت السلطات بعين المكان الآليات الخاصة بالحفر بالتوقف لدقائق معدودة قصد السماح لعناصر الوقاية المدنية بتزويد الطفل ريان بالأكسجين من خلال قنينات جديدة.

و تراقب سلطات المنطقة بتنسيق تام مع الأطقم الطبية و التقنية الحالة التي يوجد عليها ريان من خلال كاميرا مراقبة عالية الجودة تم إنزالها لقعر البئر، حيث تشير كل المعطيات لكونه ما زال حيا يرزق و هو ما دفع عناصر الإنقاذ لمده بالأوكسجين قبيل منتصف النهار.

و بعد ذلك، واصلت الآليات عمليات الحفر حيث تجاوزت حاجز الثلاثين مترا و يتم حاليا حفر النفق الرابط بين مكان تواجد ريان و المنطقة التي تم حفرها موازاه مع البئر.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمتار قليلة تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ” ريان “

أمتار قليلة تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ” ريان…

2022-02-04 / 11:47 مساءً
Photo of هاشتاغ ” ريان “يتصدر الطوندوس الجزائري

هاشتاغ ” ريان “يتصدر الطوندوس الجزائري

2022-02-04 / 11:32 مساءً
Photo of إسماعيل بن ناصر يدعم “الطفل ريان” وهذه رسالته

إسماعيل بن ناصر يدعم “الطفل ريان” وهذه رسالته

2022-02-04 / 11:22 مساءً
Photo of الشركة الموريتانية للطيران تستأنف رحلاتها إلى المغرب

الشركة الموريتانية للطيران تستأنف رحلاتها إلى المغرب

2022-02-04 / 10:49 مساءً
Photo of العيون : من داخل مؤتمر حزب الأحرار تضامن كبير مع الطفل ريان وعائلته..

العيون : من داخل مؤتمر حزب الأحرار تضامن كبير…

2022-02-04 / 9:50 مساءً
Photo of حامي الدين: قضية الطفل ريان أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المغربي

حامي الدين: قضية الطفل ريان أظهرت المعدن الحقيقي للشعب…

2022-02-04 / 9:09 مساءً
Photo of رغم انجرافات طفيفة للتربة.. استمرار عملية إنقاذ الطفل ريان

رغم انجرافات طفيفة للتربة.. استمرار عملية إنقاذ الطفل ريان

2022-02-04 / 8:51 مساءً
Photo of اختفاء “شاحنة” في ظروف غامضة بالداخلة ومالكها يوجه نداء للبحث عنها

اختفاء “شاحنة” في ظروف غامضة بالداخلة ومالكها يوجه نداء…

2022-02-04 / 8:15 مساءً
Photo of شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ ريان

شركة سويدية للتنقيب تعلن استعدادها للمساعدة من أجل إنقاذ…

2022-02-04 / 7:34 مساءً
Photo of مجلس الصحافة يرصد انتهاك حق الطفل ريان في الصورة

مجلس الصحافة يرصد انتهاك حق الطفل ريان في الصورة

2022-02-04 / 7:11 مساءً

‫3 تعليقات

  3. يجب على رجال الوقاية المدنية مد الطفل بقنينة حليب أو رضاعة أطفـــال بها حليب و مقويـــات …..هذا أمر ضروري لكي يصمد جسمـــه أطول مدة ممكنة…..فلا ندري متى سيصــل إليه ألمنقذون…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق