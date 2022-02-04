ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية تواصل تزويده بالأوكسجين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بشرى سارة تلك التي زفتها السلطات و معها فرق الإنقاذ قبل لحظات بعد أن قامت بتزويد الطفل ريان العالق بقعر البئر منذ أربعة أيام بالأكسجين.
و أمرت السلطات بعين المكان الآليات الخاصة بالحفر بالتوقف لدقائق معدودة قصد السماح لعناصر الوقاية المدنية بتزويد الطفل ريان بالأكسجين من خلال قنينات جديدة.
و تراقب سلطات المنطقة بتنسيق تام مع الأطقم الطبية و التقنية الحالة التي يوجد عليها ريان من خلال كاميرا مراقبة عالية الجودة تم إنزالها لقعر البئر، حيث تشير كل المعطيات لكونه ما زال حيا يرزق و هو ما دفع عناصر الإنقاذ لمده بالأوكسجين قبيل منتصف النهار.
و بعد ذلك، واصلت الآليات عمليات الحفر حيث تجاوزت حاجز الثلاثين مترا و يتم حاليا حفر النفق الرابط بين مكان تواجد ريان و المنطقة التي تم حفرها موازاه مع البئر.
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3 تعليقات
يا ربي تشوف من حال واليديه
شكرا للسلطات و لجميع من يساهم.
اللهم اجعلها في ميزان حسناتكم
ياربي تحفظو لوالديه
يجب على رجال الوقاية المدنية مد الطفل بقنينة حليب أو رضاعة أطفـــال بها حليب و مقويـــات …..هذا أمر ضروري لكي يصمد جسمـــه أطول مدة ممكنة…..فلا ندري متى سيصــل إليه ألمنقذون…..