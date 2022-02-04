اعتبارا من ال9 فبراير.. السويد ترفع قيود كورونا

2022-02-04 / 12:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انضمت السويد إلى غيرها من دول أوروبا في إلغاء معظم قيود احتواء الفيروس اعتبارا من التاسع من فبراير، مع دخول الوباء “مرحلة جديدة تماما”.

وستكف السلطات السويدية عن إغلاق الحانات والمطاعم عند الساعة 23,00 وستزيل الحد الأقصى الذي حددته للأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمّع.

ولن يتعّين على مرتادي المناسبات المقامة في أماكن مغلقة إبراز شهادات التطعيم فيما ستلغى توصية وضع الكمامات على متن وسائل النقل العام.

وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن “الوباء لم ينتهِ، لكننا دخلنا مرحلة جديدة تماما”.

بدورها، أكدت وزيرة الصحة لينا هالينغرين أن الحكومة ستبقى “متيقظة” حيال تطور الوباء.

وسلّطت الأضواء على السويد في بداية الوباء نظرا لخروجها عن المألوف واختيارها عدم فرض أي تدابير إغلاق.

وسجّلت أكثر من 16 ألف وفاة حتى الآن، وهي حصيلة أعلى بكثير من تلك المسجّلة لدى جيرانها النروج وفنلندا والدنمارك، رغم أنها قريبة من المعدل المعلن في أوروبا بالإجمال.

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