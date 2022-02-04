متطوعون يتوسلون السلطات للنزول للبئر و إنقاذ ريان رغم خطورة الموقف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتجمهر المئات من المواطنين بالقرب من الحفرة المائية العالق بها الطفل ريان منذ عشية الثلاثاء ، حيث يسود ترقب كبير ما ستسفر عنه الجهود الكبيرة للسلطات و فرق الإنقاذ المرابضة بعين المكان.

و شهد هذا الصباح حالة من التوثر بعد أن طالب عدد من المواطنين فرصة من السلطات للسماح لهم بالتطوع و النزول لقعر البئر و إنقاذ الطفل ريان في ظل تأخر عملية إغاثته.

و طالب المتطوعون من عامل إقليم شفشاون السماح لهم بالنزول للبئر معتدمين على تجاربهم الشخصية في مجال الاستغوار و حفر الآبار، غير عابئين بالخطورة التي سيشكلها عليهم الأمر.

و حاولت سلطات المنطقة تهدئة التوثر عبر التواصل مع المواطنين و توضيح صعوبة العملية نظرا لضيق سمك البئر بداية من المتر العشرين و هو ما منع منقذين سابقين من إغاثة ريان عبر تجربة النزول للبئر.

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