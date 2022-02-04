الوزير بنسعيد: “الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء”

هبة بريس - الرباط

علق وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، على واقعة سقوط الطفل ريان في بئر ضواحي اقليم شفشاون.

وقال الوزير في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “أتمنى من كل قلبي أن تتكلل عملية إنقاذ الطفل ريان بنجاح وأطلب من الله أن يعطي لوالديه الصبر والقوة اللازمين لتجاوز هذه الساعات الصعبة علينا جميعا وليعلموا أن الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء من مستلزمات إنجاح هذه العملية.”

وأضاف “كما أحيي كل العاملين بالإنقاذ والمتطوعين والسلطات المحلية على شجاعتهم وتفانيهم في العمل دون انقطاع منذ أزيد من 40 ساعة وأرجوا أن يُوفَّقُوا في إنقاذ هذا الطفل الذي، بإذن الله، سيُكتب له عمر وحياة جديدة.”

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