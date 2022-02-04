الوزير بنسعيد: “الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء”

2022-02-04 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، على واقعة سقوط الطفل ريان في بئر ضواحي اقليم شفشاون.

وقال الوزير في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “أتمنى من كل قلبي أن تتكلل عملية إنقاذ الطفل ريان بنجاح وأطلب من الله أن يعطي لوالديه الصبر والقوة اللازمين لتجاوز هذه الساعات الصعبة علينا جميعا وليعلموا أن الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء من مستلزمات إنجاح هذه العملية.”

وأضاف “كما أحيي كل العاملين بالإنقاذ والمتطوعين والسلطات المحلية على شجاعتهم وتفانيهم في العمل دون انقطاع منذ أزيد من 40 ساعة وأرجوا أن يُوفَّقُوا في إنقاذ هذا الطفل الذي، بإذن الله، سيُكتب له عمر وحياة جديدة.”

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تعليق واحد

  1. أعوذ بالله …عندما أرى تصريح أي مسؤول أتسائل…هل الدافع إعلامي أوسياسي أو اقتصادي أو حزبي انتخابي استباقي ،أو تلميع صورة ومسح عار النفاق المقرون بالرسميين ، أو كل هذا ماهاذا ، أو غير هذا من غير هدى..لاحول ولا قوة إلا بالله…وبالطبع لاأقرأه، كفاية على مشاعري كمية الصدق المدسوسة في العنوان..حفظكم الله من كل هذا

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