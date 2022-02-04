الوزير بنسعيد: “الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء”

2022-02-04 / 11:58 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

علق وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، على واقعة سقوط الطفل ريان في بئر ضواحي اقليم شفشاون.

وقال الوزير في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “أتمنى من كل قلبي أن تتكلل عملية إنقاذ الطفل ريان بنجاح وأطلب من الله أن يعطي لوالديه الصبر والقوة اللازمين لتجاوز هذه الساعات الصعبة علينا جميعا وليعلموا أن الدولة لن تبخل على حياة ريان بأي شيء من مستلزمات إنجاح هذه العملية.”

وأضاف “كما أحيي كل العاملين بالإنقاذ والمتطوعين والسلطات المحلية على شجاعتهم وتفانيهم في العمل دون انقطاع منذ أزيد من 40 ساعة وأرجوا أن يُوفَّقُوا في إنقاذ هذا الطفل الذي، بإذن الله، سيُكتب له عمر وحياة جديدة.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : عمال شركة للبناء يحتجون على أوضاعهم والشركة تؤكد تسوية جزء من ملفهم المطلبي

إنزكان : عمال شركة للبناء يحتجون على أوضاعهم والشركة…

2022-02-04 / 1:24 مساءً
Photo of ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية تواصل تزويده بالأوكسجين

ريان حي يرزق.. السلطات تبشر المغاربة و الوقاية المدنية…

2022-02-04 / 1:09 مساءً
Photo of تارودانت: شح الامطار يهدد الموسم الفلاحي ومهنيون يطالبون حلول مستدامة

تارودانت: شح الامطار يهدد الموسم الفلاحي ومهنيون يطالبون حلول…

2022-02-04 / 12:42 مساءً
Photo of متطوعون يتوسلون السلطات للنزول للبئر و إنقاذ ريان رغم خطورة الموقف

متطوعون يتوسلون السلطات للنزول للبئر و إنقاذ ريان رغم…

2022-02-04 / 12:04 مساءً
Photo of تعاطف واسع مع ريان.. “ّنجوم المنتخب” ورونار ورياض محرز وآخرون

تعاطف واسع مع ريان.. “ّنجوم المنتخب” ورونار ورياض محرز…

2022-02-04 / 10:26 صباحًا
Photo of إنقاذ الطفل ريان.. أشغال الحفر تفوق عمق 28 مترا

إنقاذ الطفل ريان.. أشغال الحفر تفوق عمق 28 مترا

2022-02-04 / 10:06 صباحًا
Photo of المحمدية.. توقيف 8 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

المحمدية.. توقيف 8 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2022-02-04 / 9:29 صباحًا
Photo of لحدود التاسعة صباحا.. جهود إغاثة ريان تتواصل مع زيادة عدد آليات الحفر

لحدود التاسعة صباحا.. جهود إغاثة ريان تتواصل مع زيادة…

2022-02-04 / 9:10 صباحًا
Photo of معدل البطالة ينتقل إلى12,3% على المستوى الوطني

معدل البطالة ينتقل إلى12,3% على المستوى الوطني

2022-02-04 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

2022-02-04 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق