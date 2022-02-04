ضمنهم مغربيان.. 6 رياضيين يمثلون العالم العربي في أولمبياد بكين

2022-02-04 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

يترقب عشاق الرياضة حول العالم انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تنطلق في الصين في 4 فبراير وتستمر لمدة 16 يوما.

ويتواجد في الدورة مجموعة من الرياضيين العرب، الذين سيمثلون بلدانهم في أضخم حدث رياضي حول العالم.

ويبرز الثلاثي اللبناني سيزار عرنوق ومانون عويس وإيلي طوق، ممثلين بلدهم في مسابقتي التزلج الألبي والتزلج الريفي، بحسب ما ذكرت قناة “الميادين.

أما من المملكة العربية السعودية فسيشارك فايق عابدي في مسابقة التزلج الألبي، سيكون عبادي هو الأولمبي السعودي الشتوي الوحيد الذي سيشارك في فئة التزلج على الجليد العملاق على الرغم من حصول رياضيين من السعودية على نقاط تأهيل كافية ليكونا مؤهلين للمنافسة في بكين هما سلمان الحويش وراكان علي رضا، ولكن تم تخصيص مكان واحد فقط للسعودية في الألعاب، بحسب ما ذكر موقع” arabnews”.

وسيمثل المغرب عبد الرحيم كيميسة وياسين عويش في المسابقة نفسها.

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