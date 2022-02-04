التقدم و الاشتراكية يدعو لاسثتمار تجارب الحزب قبيل عقد المؤتمر الوطني

2022-02-04 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا حزب التقدم و الاشتراكية أعضاءه و منخرطيه للانكباب بكثافة على إنجاح المؤتمر الوطني الذي سيعقده الحزب في غضون الأسابيع المقبلة.

و شدد حزب الكتاب على ضرورة اسثتمار منخرطيه للتجارب التي راكمها الحزب طيلة عقود من المشاركة في العملية السياسية و التي بوأت الحزب مكانة متميزة و رائدة في خارطة المشهد السياسي بالمغرب.

و دعا الحزب ذاته كافة أعضاء مجلس الرئاسة و اللجنة المركزية ومسؤولي المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية وكتاب الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية و منخرطي الحزب إلى الشروع في تأطير النقاش الداخلي في أفق عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الكتاب.

هذا و ينكب قادة الحزب في المرحلة الراهنة على إعداد كل مقومات نجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر و الذي يبدو أنه سيزكي نبيل بنعبد الله في هرم الحزب خاصة في ظل عدم بروز أسماء جديدة قادرة على خلافته في الوقت الحالي.

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