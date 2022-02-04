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إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز

2022-02-04 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس

تعهدت الحكومة الإسبانية، بمساعدة المغرب على استيراد الغاز الطبيعي .

وذكرت وزارة التحول البيئي الإسبانية، في بيان لها، أن الجانب المغربي طلب دعما بهدف ضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس العلاقات التجارية.

وأشار إلى أن إسبانيا ردت إيجابا مثلما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار.

وأوضح أنه سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتوصيله إلى مصنع لإعادة التحويل بشبه الجزيرة الإسبانية.

وذكر البيان أن المغرب بإمكانه استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.

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