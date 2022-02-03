كأس أمم إفريقيا: مصر تقصي الكاميرون بركلات الترجيح وتبلغ النهائي

2022-02-03 / 11:24 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

بلغ المنتخب المصري الخميس نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوزه على الكاميرون المضيفة 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب “أوليمبي” في العاصمة ياوندي، ليضرب موعدًا مع السنغال.

وتعملق حارس “الفراعنة” محمد أبو جبل متصديًا لركلتين ترجيحيتين، لتثأر مصر من الكاميرون التي حرمتها من لقبها الثامن عندما فازت عليها في نهائي العام 2017 في الغابون.

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تعليق واحد

  1. فريق كثير البكاء والشتم والسب.فعلوه مع المغاربة ومع اخرين ..الخ السينغال متواجد في نهاية كأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية.يستحق نيل الكأس امام البكاية وكثير الشتم والسب والخصومة.

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