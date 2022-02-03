الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته

هبة بريس _ وكالات

نفت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في معسكرات تابعة لها.

وأوضحت الوزرة في بيان لها “عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض”.

وتابعت الوزارة لافتة إلى “أن ما يُسمع من أصوات بيت الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية”

وناشدت وزارة الحرس الوطني السعودية “عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية”.

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